Boris Bukowski erhält Amadeus-Award für sein Lebenswerk

Boris Bukowski erhält den diesjährigen Amadeus Austrian Music Award für sein Lebenswerk. „Sowohl als Solokünstler als auch mit der Band Magic hat er musikalische Meilensteine gesetzt“, würdigten ihn die Veranstalter des Musikpreises am Dienstag in einer Aussendung. Die Verleihung findet am 29. April im Rahmen der Amadeus-Gala im Wiener Volkstheater statt.