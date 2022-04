Alaba hofft auf ÖFB-Teamchef mit ähnlichem „Fußballdenken“

David Alaba hofft, dass der neue österreichische Fußball-Teamchef eine erfolgreiche Philosophie für die Nationalmannschaft entwickelt. Der Real-Madrid-Star, unter Franco Foda in Abwesenheit des verletzten Julian Baumgartner zuletzt Kapitän der ÖFB-Auswahl, wünscht sich einen Trainer, „der einen guten Zugriff zur Mannschaft hat, der, was das Fußballdenken betrifft, vielleicht irgendwo zu uns passt“. Das sagte der 29-jährige Wiener in einem Sky-Interview vom Montagabend.