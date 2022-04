Demaku nach Saisonende ablösefrei von Austria zu Sturm

Mittelfeldmann Vesel Demaku wechselt im Sommer innerhalb der Fußball-Bundesliga von Austria Wien zu Sturm Graz. Das bestätigten die beiden Clubs am Dienstag. Laut Sturm-Angaben unterschrieb der österreichische U21-Teamspieler einen Vertrag bis 2026. Im direkten Duell der beiden Ligarivalen am vergangenen Sonntag (1:0 für Sturm) war Demaku nicht im Kader gestanden. Der ablösefreie Transfer des 22-Jährigen hatte sich bereits angebahnt.

Demaku war 2017 aus dem Nachwuchs von Red Bull Salzburg zur Austria übersiedelt und absolvierte für die Kampfmannschaft der Wiener bisher 75 Pflichtspiele, darunter 18 in der laufenden Saison und 60 in der Bundesliga. „Er ist variabel einsetzbar, bringt großes Potenzial mit und passt hervorragend zu unserem Weg“, meinte Sturms Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. „Vesel ist ein sehr fokussierter, hungriger Profi und wir freuen uns schon, wenn wir ihn im Juni zum ersten Training in der neuen Saison bei uns begrüßen dürfen.“