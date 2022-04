Schüsse in New Yorker U-Bahn-Station - Verletzte

Bei Schüssen in einer U-Bahn-Station in New York sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen verletzt worden. Eine Polizeisprecherin bestätigte am Dienstag, dass ein Notruf eingegangen sei. Laut dem US-Nachrichtensender CNN wurden fünf Menschen von Kugeln getroffen. Die Polizei betonte zudem nach Berichten über nicht detonierte mutmaßliche Sprengsätze, es seien „keine aktiven Sprengsätze“ gefunden worden.