Monumental-Gemälde von Andrea Bischof in Dresden zu sehen

Das 2,60 mal 8,20 Meter große Gemälde „il grande spettacolo in cielo“ (etwa: „die große Show am Himmel“) hat die 1963 in Schwaz in Tirol geborene und am Mozarteum in Salzburg ausgebildete Malerin in ihrem Wiener Atelier extra für den Aufstellungsort im Café Algarotti der Gemäldegalerie geschaffen. „In ihrem farbenkräftigen Werk bezieht sich die Künstlerin auf das Kolorit der venezianischen Malerei, welches auch in der Sammlung der Gemäldegalerie in Werken von Tizian, Tintoretto, Veronese und Tiepolo entdeckt werden kann“, verlautet dazu aus dem Museum.