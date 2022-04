Thielemann zum Abschied von den Osterfestspielen prämiert

Ein richtiger Abschied war es am Dienstagabend im Großen Festspielhaus eigentlich nicht, nur das Ende des ersten Durchlaufs des Osterfestspielprogramms. Dennoch war die Verleihung des Herbert-von-Karajan-Preises an die Sächsische Staatskapelle Dresden ein Abschiedsgeschenk nach zehn Jahren als Residenzorchester.

Zum Schluss blieben nur dankende Worte. Für das Orchester waren die letzten beiden Jahre ihrer Amtszeit in Salzburg aufgrund der Pandemie keine leichten, für den Chefdirigenten zusätzlich wegen des Disputs mit Intendant Nikolaus Bachler. Der beglückwünschte am Ende des Konzertabends das Orchester: „Kein Preisträger könnte schöner, würdiger und wichtiger sein.“ Und Schirmherrin Arabel von Karajan fügte hinzu: „Vielen Dank an Christian und die Staatskapelle für zehn Jahre marvelous moments!“

Die Vertreter des Orchesters bedankten sich darauf für die Auszeichnung und die Gastfreundschaft der vergangenen Jahre. Den mit 50.000 Euro dotierten Preis wolle man in Projekte stecken, die Kinder und Jugendliche musikalisch fördern sollen. Und sogar Christian Thielemann ließ sich spontan noch zu ein paar abschießenden Worten hinreißen: „Ich bin glücklich, dass mein Orchester die Auszeichnung bekommt. Am Anfang waren die Proben in diesem Haus etwas schwer, aber das Orchester hat sich dank seiner Flexibilität sehr schnell eingelebt und immer mit bester Laune agiert.“ Letzteres habe vor allem am guten Essen in Salzburg gelegen, scherzte Thielemann weiter, und so nehme man außer schönen Momenten auch ein paar Kilo extra mit.