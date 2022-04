Ennio Morricones Penthouse in Rom wird verkauft

Aus 20 Zimmern, acht Bädern und einer riesigen Empfangshalle besteht die zweistöckige, einzigartige Wohnung mit fünf Meter hohen, fein verzierten Decken und einem atemberaubenden Blick auf das Kapitol und den Altar des Vaterlandes. Bis zwei Jahre vor seinem Tod lebte der Maestro Ennio Morricone in diesem prächtigen Penthouse, wo er seine Meisterwerke schrieb.

Sensationell ist das Arbeitszimmer Morricones mit drei großen Eckfenstern und Blick auf das Kapitol. Das Zimmer zeichnet sich durch wunderschöne, freiliegende Holzbalken aus der Erbauungszeit des Gebäudes aus und ist in perfektem Zustand. Ebenso beeindruckend sind die vier Wohnzimmer, drei davon mit Kamin und direktem Zugang zur Terrasse, von der aus man eine herrliche Aussicht und einen atemberaubenden 360-Grad-Blick über die Dächer Roms genießt.

Der 1928 geborene Ennio Morricone komponierte über 500 Soundtracks für Kino und Fernsehen sowie über 100 weitere Musikwerke. Zu den Highlights gehören seine Partituren für „Cinema Paradiso“, „Spiel mir das Lied vom Tod“, „Die Unbestechlichen“, „Frantic“, „Bugsy“ und“The Hateful Eight“. Zwischen 2014 und 2019 gab Ennio Morricone allein in Europa 111 Konzerte vor insgesamt mehr als 800.000 Zuschauern. Am 6. Juli 2020 verstarb die Legende im Alter von 91 Jahren in ihrer Heimatstadt Rom.