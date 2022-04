Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) ist am Mittwoch positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Bisher weise er nur leichte Symptome auf, teilte seine Sprecherin der APA mit. Nachdem eine Person in seinem engen familiären Umfeld am Freitag positiv getestet wurde, hatte der Arbeitsminister seither seine beruflichen Tätigkeiten seither von zu Hause aus wahrgenommen und seinen Gesundheitsstatus mit Tests überwacht.