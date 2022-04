Austria Wien, FC Wacker und SKN bangen um Spielerlaubnis

Die Fußball-Bundesliga hat drei Clubs die Spielgenehmigung für die Saison 2022/23 verweigert. Erstligist Austria Wien und sein in der 2. Liga spielendes Zweierteam sowie die beiden weiteren Zweitligisten FC Wacker Innsbruck und SKN St. Pölten erhielten in erster Instanz vom zuständigen Senat 5 keine Lizenz beziehungsweise Zulassung. Das gab die Liga am Mittwoch bekannt. Die Austria wurde zudem mit einem noch nicht rechtskräftigen Punkteabzug sanktioniert.

Die Bundesliga ist guter Dinge, die Wiener auch künftig im Boot zu haben. Ihr Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer erinnerte an die „großen Hürden“, die der Club im Herbst 2020 und auch im Vorjahr vor dem Einstieg seiner neuen Investorengruppe zu überwinden hatte. „Die Lizenzverweigerung ist ein Rückschritt, aber die Kurve zeigt klar nach oben“, meinte Ebenbauer. Die „Hausaufgaben“ der Austria im Lizenzierungsverfahren würden „um einiges geringer ausfallen“ als in der vergangenen Saison.

In Wien-Favoriten zeigte man sich optimistisch, einen Ausgang wie im Vorjahr zu finden. Man müsse der Liga weitere Unterlagen vorlegen, erklärte der Club. Vorstand Gerhard Krisch äußerte sich zuversichtlich, „alle Themen rechtzeitig“ klären zu können. Mit dem Einstieg der Investorengruppe um Jürgen Werner sei ein erster Schritt in Richtung der wirtschaftlichen Stabilisierung des Vereins gelungen, so Krisch. „Aufgrund der Komplexität und Einmaligkeit des Investoren-Einstiegs ist es nachvollziehbar, dass die Bundesliga weitere Rückfragen an uns stellt.“