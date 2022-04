ÖHB-Männer verlieren Hinspiel gegen Island nach Kampf 30:34

Gegen den hohen Favoriten Island war für Österreichs Handball-Nationalteam der Männer im Hinspiel der WM-Qualifikation nichts zu holen. Die ÖHB-Auswahl kämpfte, musste sich am Mittwoch im Play-off um die WM-Teilnahme in Bregenz aber mit einem 30:34 (13:18) zufriedengeben. Das Rückspiel folgt am Samstag (18.00 Uhr/live ORF Sport +) in Hafnarfjördur.