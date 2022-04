Präsidenten Polens und baltischer Staaten in Borodjanka

In Borodjanka „wurden ukrainische Zivilisten ermordet und gefoltert und Wohnhäuser und andere zivile Infrastruktur bombardiert“, sagte der litauische Präsident. Polen hatte zuvor bekannt gegeben, dass Nauseda und seine Kollegen - der polnische Präsident Andrzej Duda, Alar Karis aus Estland und Egils Levits aus Lettland - in der polnischen Stadt Rzeszow nahe der ukrainischen Grenze zusammengekommen waren, bevor sie in einen Zug nach Kiew stiegen.

Später veröffentlichte das polnische Präsidialamt auf Twitter ein Foto vom Treffen der Staatschefs mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Die Präsidenten wollten mit ihrem Besuch ihre Solidarität mit Selenskyj und seinem Land zeigen. „Das ist kein Krieg, das ist Terrorismus“, sagte der polnische Präsident Duda bei einer Pressekonferenz in Kiew. Es müssten nicht nur diejenigen vor Gericht gestellt werden, die die Verbrechen begangen hätten, sondern auch die, die die Befehle erteilten, sagte er in Anspielung auf Kreml-Chef Wladimir Putin.

Selenskyj bemühte sich indes, die Wogen zu glätten. Er sagte am Mittwoch, sein Land habe keine offizielle Anfrage von Steinmeier erhalten. Diese sei auch nicht vor Steinmeiers Büro erfolgt, deutete der ukrainische Präsident an, dass es vielleicht doch zu einer Kiew-Reise des deutschen Staatsoberhauptes kommen könnte.

Der frühere Box-Weltmeister Wladimir Klitschko setzt auf eine spätere Reise des deutschen Bundespräsidenten in das Land. „Ich hoffe, dass der Besuch des Bundespräsidenten in Kiew nur aufgeschoben ist und in den kommenden Wochen nachgeholt werden kann“, sagte der Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko am Dienstagabend der „Bild“-Zeitung. „Ich halte es für dringend erforderlich, dass wir als Ukraine weiterhin Brücken nach Deutschland bauen“, betonte Klitschko. „Deutschland ist Partner Nummer eins bei der finanziellen Hilfe für die Ukraine, leistet humanitäre Unterstützung, hilft massiv Flüchtlingen und schickt immer mehr Waffen, auch wenn wir davon mehr brauchen“, fügte er hinzu. Wladimir Klitschko sagte, Steinmeier habe in der Vergangenheit „viele Fehler“ gemacht, die der Ukraine „massiv geschadet“ hätten. Diese habe Steinmeier aber eingestanden und sich entschuldigt.