Rufe nach neuer Karfreitags-Regelung bleiben ungehört

Wie oft die neue Regelung bisher in Anspruch genommen wurde, liegt völlig im Dunkeln. Denn weder Arbeitnehmer-, noch Arbeitgebervertreter verfügen über Datenmaterial, obliegt die Entscheidung doch ganz den Betrieben selbst. Konflikte zu schlichten gebe es jedenfalls keine, berichtete die Bereichsleiterin Soziales in der Arbeiterkammer (AK), Silvia Hruska-Frank, gegenüber der APA. Die Regelung mit dem gesetzlich verbrieften Urlaubstag dürfte im Grunde genommen nicht zur Anwendung kommen.

Dass der Karfreitag als freier Tag für Gläubige damit still und leise beerdigt wurde, wollen auch die betroffenen Kirchen nicht hinnehmen. So fordert die evangelisch-lutherische Kirche im Jahrestakt politische Verhandlungen. Die Abschaffung des Karfreitags als Feiertag für die evangelischen Christen in Österreich sei eine offene und schmerzliche Wunde, meinte etwa der evangelische Bischof Michael Chalupka in der „Kathpress“. Er hielte es daher für sinnvoll, den Karfreitag zum allgemeinen Feiertag für alle zu erklären.