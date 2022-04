Caritas: Nächste Flüchtlingswelle aus Ukraine steht bevor

Die Caritas hat gewarnt, dass die nächste Flüchtlingswelle aus der Ukraine unmittelbar bevorsteht. „Wir müssen uns auf neue Ankünfte vorbereiten“, sagte Klaus Schwertner, Geschäftsführer der Caritas Wien, nach einem Besuch in der Westukraine der APA. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in Österreich 200.000-250.000 Menschen aufnehmen werden“, betonte er.

Schwertner hatte in den vergangenen Tagen die Städte Uschhorod und Mukatschewo in Transkarpatien besucht. Es seien bereits zehn Hilfstransporte aus Wien mit 150 Tonnen an Hilfslieferungen in der Ukraine eingetroffen, berichtete er. Dort würden sie zum Teil in andere Gebiete im Osten wie Kiew und Charkiw weitertransportiert.