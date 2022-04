ÖSV bestätigt: Sportdirektor Giger verlässt Skiverband

Der Österreichische Skiverband muss eine Schlüsselposition neu besetzen. Der ÖSV gab am Donnerstag den Abgang von Sportdirektor Anton Giger bekannt und bestätigte damit einen Bericht der „Tiroler Tageszeitung“ vom Vorabend. Der 59-jährige Salzburger war 33 Jahre lang in diversen Funktionen im ÖSV tätig gewesen, in den vergangenen drei Jahren als Sport-Verantwortlicher für alle Sparten. Über den Grund des Rückzugs von Giger wurde zunächst nichts bekannt.