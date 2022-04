Regisseurin Kreutzer mit „Corsage“ bei Filmfestival Cannes

Die österreichische Filmemacherin Marie Kreutzer schmückt die 75. Filmfestspiele Cannes. Ihre neueste Arbeit „Corsage“, bei der sie die gealterte Habsburg-Monarchin Elisabeth in den Mittelpunkt rückt, ist Teil der Reihe „Un Certain Regard“. Das teilte Festivalchef Thierry Fremaux am Donnerstag bei der Präsentation des diesjährigen Programms mit. Insgesamt wurden heute 47 Filme in den verschiedenen Reihen vorgestellt, mehr sollen in den kommenden Wochen folgen.