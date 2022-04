Bolsonaro spielt Potenzmittel-Bestellungen von Armee runter

Brasiliens rechtsradikaler Staatschef Jair Bolsonaro hat den Kauf tausender Dosen Potenzmittel durch die brasilianische Armee heruntergespielt. „Es waren insgesamt vielleicht 50.000 Pillen. Bei allem Respekt: Das ist nichts“, sagte Bolsonaro am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Treffen mit evangelikalen Geistlichen im Präsidialpalast. „Offensichtlich“ seien die Pillen vor allem für Veteranen und „inaktive“ Armeeangehörige gekauft worden.

„Unsere Krankenhäuser haben nicht genug Medikamente, und Bolsonaro und seine Leute verwenden öffentliche Gelder, um die kleine blaue Pille zu kaufen“, kritisierte der Oppositionsabgeordnete am Montag in Anspielung auf das bekannteste Potenzmittel Viagra.

Vaz zufolge wird Viagra in den von ihm eingesehenen Regierungsdokumenten aber nicht namentlich erwähnt. Stattdessen sei vom Kauf tausender Tabletten mit „Sildenafil“ die Rede, dem in Viagra enthaltenen Wirkstoff. Vaz kündigte an, den Fall der Staatsanwaltschaft zu übergeben. Von Bolsonaro forderte er eine Erklärung.