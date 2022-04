Dritter Sieg für ÖTV-Frauen bei King-Cup: 2:1 gegen Schweden

Mit einem Sieg im abschließenden Doppel haben Sinja Kraus und Melanie Klaffner den österreichischen Tennis-Frauen beim Billie Jean King Cup doch noch zum Sieg gegen Schweden verholfen. Das Duo drehte das Duell mit Caijsa Hennemann/Kajsa Rinaldo Persson nach 4:6,4:5-Rückstand und sorgte mit dem Punkt zum 2:1 für den dritten ÖTV-Erfolg im vierten Match in Serik (Türkei). Zuvor hatte auch Sinja Kraus gewonnen, Julia Grabher aber erstmals verloren.

Die Österreicherinnen haben damit den Klassenerhalt in der Europa-Afrika-Gruppe I gewahrt. Letzter Gruppengegner ist am Freitag Favorit Kroatien. Das Trio Petra Martic (60.), Ana Konjuh (64.) und Donna Vekic (108.) liegt in der Weltrangliste deutlich vor der bestplatzierten ÖTV-Spielerin. Gelingt dennoch ein Erfolg, geht es gegen den Zweiten der Gruppe A um den Aufstieg.