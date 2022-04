Mädchen nach Quadunfall in Tirol weiter auf Intensivstation

Eine Dreijährige liegt nach einem Quadunfall in Elmen in Tirol (Bezirk Reutte) am Mittwoch weiterhin schwer verletzt auf der Innsbrucker Kinderintensivstation. Ihr Zustand sei unverändert, teilte der Sprecher der tirol Kliniken der APA am Donnerstag mit. Ein 68-Jähriger war mit seinen zwei Enkelinnen im Alter von drei und sechs Jahren mit dem Quad in ein Bachbett gestürzt. Der Mann erlag noch am selben Tag seinen Verletzungen, die Sechsjährige wurde leicht verletzt.