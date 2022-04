ÖEHV-Team gewinnt WM-Test gegen Polen 4:1

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat Teil eins des Testdoppels gegen Polen in Graz mit 4:1 (1:0,0:0,3:1) gewonnen. Das Team holt sich aktuell den Grobschliff für die A-WM ab 13. Mai in Finnland. Drei von insgesamt zehn angesetzten Testmatches sind absolviert, am Samstag (16.00 Uhr) findet das zweite Spiel gegen Polen erneut in Graz statt.