Junger Stierkämpfer stirbt in Südfrankreich

Ein 20 Jahre alter Stierkämpfer ist bei einem Wettkampf in der Nähe von Montpellier in Südfrankreich von einem Stier tödlich verletzt worden. Zu dem Unfall kam es in der Arena von Saintes-Maries-de-la-Mer während eines Wettbewerbs, bei dem es darum ging, Trophäen von der Stirn und den Hörnern eines Stieres herunterzuholen, wie der nationale Verband für die sogenannten Carmague-Rennen am Donnerstag mitteilte.