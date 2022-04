Britisches IS-Mitglied in den USA schuldig gesprochen

Ein aus Großbritannien stammendes berüchtigtes Mitglied der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) ist in den USA wegen der Beteiligung an Geiselnahmen und Tötungen von US-Bürgern schuldig gesprochen worden. Das Justizministerium erklärte am Donnerstagabend (Ortszeit), die Geschworenen an einem Bundesgericht im US-Staat Virginia hätten den Angeklagten El Shafee Elsheikh wegen vier Geiselnahmen und der Verschwörung zur Tötung jener amerikanischen Geiseln schuldig gesprochen.