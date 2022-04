Buh-Chor für Bieitos „Tristan und Isolde“ an der Staatsoper

Ostern ohne „Parsifal“ an der Staatsoper war lange ähnlich unvorstellbar wie Ostern ohne Gottesdienst im Stephansdom. Nachdem die Publikumspremiere für das Bühnenweihfestspiel coronabedingt aber erst im Dezember stattfand, trat nun das Undenkbare ein. Immerhin wurde Gründonnerstag dafür ein anderer Wagner gegeben - die Premiere von „Tristan und Isolde“ in der Inszenierung von Calixto Bieito. Und am Ende wehte mehr als ein nur laues Buh-Lüftchen durch die weiten Hallen.

So hängen Martina Serafins Isolde und Andreas Schagers Tristan bereits am Beginn der 1865 uraufgeführten Liebesekstase in den Seilen - respektive sitzen auf den daran befestigten, von der Decken hängenden Riesenschaukeln. Sie werden dabei flankiert von Kindern, die mit ihren Augenbinden den Gemälden von Gottfried Helnwein entsprungen zu sein scheinen. Und während Isolde trocken bleibt, wälzt sich Tristan in den Wasserbecken am Bühnenboden. Kneippen ist ja gesund, an dieser Stelle jedoch ein althergebrachtes Stilmittel.