Drogen, Blut und Sex: „To all Tomorrow‘s Parties“ in Bregenz

Das Vorarlberger Landestheater taucht ein in die 1960er-Jahre - konkret in die Welt Andy Warhols mit seinem Sammelsurium an Künstlern und Models. Die Uraufführung von Niklas Ritters „To all Tomorrow‘s Parties Nico, Andy Warhol und die Factory“ in Bregenz wurde am Donnerstagabend zur erwarteten Orgie mit Drogen, Rausch, Blut und Sex. Doch mit der zeitlichen Distanz wirkte Ritters Inszenierung gar nicht mehr so aufregend, sondern eher als Abhandlung einer vergangenen Zeit.