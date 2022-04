Fackelbetrieb bei Borealis in Schwechat nach Stromausfall

Aufgrund eines unwetterbedingten Stromausfalls ist am Freitagnachmittag am Standort des Kunststoffhersteller Borealis in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) der Fackelbetrieb aktiviert worden. Es habe keine Verletzten gegeben, zudem habe zu keiner Zeit Gefahr für Mensch und Umwelt bestanden, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Der Vorfall hatte für zahlreiche Einträge in den sozialen Netzwerken gesorgt.