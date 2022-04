Siege für Inter und Milan in Italiens Titel-Fernduell

AC Milan und Inter Mailand haben sich im Fernduell am Karfreitag keine Blöße gegeben. Titelverteidiger Inter setzte sich in der 33. Runde der italienischen Fußball-Serie-A beim Tabellen-15. Spezia mit 3:1 durch, zwei Stunden später stellte Tabellenführer Milan dank eines 2:0-Erfolgs über Genoa den Zwei-Punkte-Abstand wieder her.