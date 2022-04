Ried verteidigt gegen WSG knappe Quali-Gruppenführung

Die SV Ried verteidigt am Samstag (17.00 Uhr) in der 27. Runde der Fußball-Bundesliga gegen die WSG Tirol ihre knappe Führung in der umkämpften Qualifikationsgruppe. Ried hat in der Bundesliga und in der 2. Liga daheim gegen Wattens eine makellose Siegbilanz, ein Punkteverlust wäre quasi Neuland. In Vorarlberg steht zeitgleich Altachs Erfolgslauf gegen den LASK auf dem Prüfstand. Hartberg hofft währenddessen gegen Admira auf ein Ende der Torflaute.