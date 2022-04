Über 60 Prozent der Handelsfirmen Opfer von Online-Betrügern

eCommerce boomt, nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie. Das eröffnet aber auch Kriminellen weitere Möglichkeiten. Im Jahr 2021 ist die Branche in Österreich um 20 Prozent gewachsen. „2021 sind Cybercrime-Delikte im Vergleich zu 2020 um 28,6 Prozent angestiegen. Ein Grund dafür ist die Covid-19-Pandemie, die Auswirkungen auf unterschiedlichste Bereiche unseres Zusammenlebens hat. Auffallend ist, dass sich Kriminalität von traditionellen Formen hin zu neuen Phänomenen wendet“, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einer Aussendung.

„Die Schäden nehmen zu und gehen teilweise in die Millionen“, betonte Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes. Ähnlich sei die Situation auf Konsumentenseite: Jeder Zweite schätze die Gefahren im eCommerce als hoch ein. Für Online-Shopper zählt Sicherheit mittlerweile zu den wichtigsten Kaufkriterien, geht aus der Studie hervor.

Auch den heimischen Verbraucherinnen und Verbrauchern ist Cybercrime kein Fremdwort, wie aus einer Umfrage in Kooperation mit Mindtake Research unter 500 Befragten im Rahmen der Studie hervorgeht. Ein Drittel wurde bereits Opfer von Internet-Kriminellen. Am häufigsten wurden dabei die Infizierung von Computern mit Schadware wie Viren und Trojanern (33 Prozent), Datendiebstahl, Hackerangriffe und Phishing (15 Prozent), Betrug bei Online-Zahlungen (14 Prozent) sowie Identitätsdiebstahl und Digitale Erpressung (ex aequo mit je sechs Prozent) genannt. Darüber hinaus gab fast ein Fünftel der Befragten (19 Prozent) an, bereits zumindest einmal Opfer eines Fake-Webshops geworden zu sein.