Feuer in Tiroler Entsorgungsfirma ausgebrochen

Bei der Entsorgungsfirma Freudenthaler in Inzing in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) ist Samstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Ob und inwieweit die Industriehalle selbst in Flammen stand, war vorerst weiter unklar. Es dürfte sich nach bisherigen Informationen aber um einen größeren Brand handeln. Gegen Mittag konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden, hieß es von der Feuerwehr Inzing zur APA. Es würden aber noch Löscharbeiten durchgeführt.