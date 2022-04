Admira und WSG Tirol die Sieger der Quali-Runde

Die Gewinner der 5. Runde in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga heißen Admira und WSG Tirol. Die Niederösterreicher siegten 2:1 (2:0) in Hartberg und führen die Gruppe nun mit einem Punkt Vorsprung auf das Trio LASK, Ried und Tirol (18 Punkte) an. Die WSG feierte am Samstag einen 3:2-Last-Minute-Sieg in Ried, der LASK kam in Altach (15) nicht über ein torloses Remis hinaus. Der TSV Hartberg liegt mit 14 Punkten weiter am Tabellenende.