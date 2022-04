ÖTV-Frauen bei King Cup in Türkei Gesamt-Fünfte

Österreichs Tennis-Frauen haben beim Billie Jean King Cup (früher Fed Cup) im türkischen Serik in der Europa-Afrika-Gruppe 1 den fünften Platz unter elf Nationen erreicht. Das Team von Kapitänin Marion Maruska gewann am Samstag zum Abschluss das Platzierungsspiel der beiden Gruppen-Dritten gegen Gastgeber Türkei mit 2:0. Melanie Klaffner und Barbara Haas gewannen ihre Einzel-Partien, das Doppel wurde daraufhin nicht mehr ausgetragen.

„Ich glaube, das hätten wir am Anfang der Woche unterschrieben“, sagte ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer nach einem seiner Ansicht nach „würdigen Abschluss“. Die ÖTV-Frauen bilanzieren mit insgesamt vier Siegen und zwei Niederlagen in dem Länderkampf-Bewerb. Zwar wurde die Aufstiegsmöglichkeit in die Weltgruppe verpasst, der Klassenerhalt dafür aber souverän geschafft. „Wir haben jene Matches gewonnen, die wir gewinnen haben müssen, und da kann man auch mal stolz drauf sein“, sagte Melzer.