Neuer NEOS-Anlauf für Selenskyj-Rede im Parlament

Die NEOS unternehmen einen neuen Anlauf, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einer Rede im österreichischen Parlament einzuladen. Nach den russischen Kriegsverbrechen in Butscha solle man Selenskyj „mehr denn je“ die Möglichkeit geben, dem Parlament seine Sicht der Dinge mitzuteilen, meinte Vizeklubobmann Nikolaus Scherak zur APA. Zuletzt waren die NEOS am fehlenden Einvernehmen in der Präsidiale gescheitert, weil SPÖ und FPÖ auf die Neutralität verwiesen.

Scherak will nun jedenfalls kommenden Donnerstag in der Präsidiale abermals eine Rede des ukrainischen Präsidenten aufs Tapet bringen. Aus seiner Sicht würde sich die nächste Nationalratssitzung am 27. April für eine solche Ansprache anbieten. Selenskyj war in den vergangenen Wochen in mehreren Ländern die Möglichkeit gegeben worden, per Video zu den Abgeordneten zu sprechen - etwa in Deutschland, Italien, Kanada und den USA sowie im Europaparlament.