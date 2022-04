Nehammer: Putin total in seiner Kriegslogik angekommen

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat erneut sein Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin verteidigt. Das Gespräch sei direkt, mitunter hart von beiden Seiten, „mit keinerlei diplomatischer Rücksichtnahme“ gewesen. „Ich glaube, Putin ist total in seiner Kriegslogik angekommen“, meinte Nehammer in einem Interview mit der „Kronen Zeitung“ (Sonntagsausgabe). Der Kanzler berichtete auch über Details während der 75-minütigen Unterredung.

Am Anfang habe man Deutsch gesprochen. „Als wir zum formellen Teil kamen, wurde simultan übersetzt. Putin war es wichtig, so präzise wie möglich zu sein“, so Nehammer. Es habe keinen Handschlag gegeben. „Mein letzter Satz war: ‚Der Krieg muss aufhören.‘ Er hat dann auf Deutsch geantwortet: ‚Besser früher als später‘“, führte Nehammer aus.