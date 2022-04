Über 500 Tote nach Überschwemmungen in Südafrika befürchtet

Die Such- und Aufräumarbeiten sind aber noch lange nicht abgeschlossen. Die schlimmsten Unwetter in der Küstenregion um Durban seit Menschengedenken hatten am vergangenen Wochenende begonnen. Nach Angaben von Meteorologen fielen in KwaZulu-Natal binnen 48 Stunden mehr als 450 Millimeter Regen und damit fast die Hälfte der durchschnittlichen jährlichen Niederschlagsmenge.