Siege für Topduo Salzburg und Sturm, Wiener Clubs verlieren

Tabellenführer Salzburg und Sturm Graz sind am Ostersonntag in der Fußball-Bundesliga jeweils als Sieger vom Platz gegangen. Salzburg gewann bei der Wiener Austria mit 2:1 und liegt weiter zwölf Punkte vor den Grazern, die ihrerseits zu Hause Rapid 2:1 schlugen. Die Grün-Weißen liegen als Dritter der Meistergruppe weiter einen Zähler vor der Austria, aber schon acht hinter Sturm. Das Kärntner Derby in Wolfsberg gewann Austria Klagenfurt 2:1 und ist damit Fünfter.