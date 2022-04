3:0-Arbeitssieg der Bayern in Bielefeld, Frankfurt verliert

Der FC Bayern München hat am Sonntag in der 30. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga einen ungefährdeten 3:0-Sieg bei der abstiegsbedrohten Arminia aus Bielefeld eingefahren. Der deutsche Rekordmeister, für den der ÖFB-Internationale Marcel Sabitzer bis zur 61. Minute stürmte, aber blass blieb, hat damit wieder neun Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierte Dortmunder Borussia. Bayern kann damit nächste Woche seinen 32. Meistertitel fixieren.

Eintracht Frankfurt musste drei Tage nach der Sensation in Barcelona (3:2 und Aufstieg ins Halbfinale der Europa League) in der Meisterschaft einen Dämpfer hinnehmen. Ohne Stammtorhüter Kevin Trapp, der sich im Camp Nou verletzt hatte, verlor die Mannschaft des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner bei Union Berlin mit 0:2. Martin Hinteregger spielte für Frankfurt durch.

In Bielefeld brachte ein Eigentor der Arminia, bei denen Alessandro Schöpf (bis 74.), Manuel Prietl und Patrick Wimmer in der Startelf standen und ordentliche Leistungen zeigten, die Bayern früh in Führung. Nach einem Kopfball von Alphonso Davis lenkte Jacob Laursen den Ball ins eigene Netz (10.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte scheiterte Prietl nach Wimmer-Corner per Kopf am stark reagierenden Manuel Neuer. Praktisch im Gegenzug erhöhte Serge Gnabry nach Kimmich-Vorlage auf 2:0 (45.+7).