Fürstenfamilie von Monaco feierte wieder gemeinsam Ostern

Die ersten Fotos der wiedervereinten Familie seit Monaten zeigten das Paar mit den Kindern in frühlingshafter Kleidung auf dem Rasen vor dem Swimmingpool im Prinzenpalast, daneben ein Korb mit einem großen Porzellan-Osterhasen. Ein weiteres Foto zeigte die Familie in der Kirche. Erst vor gut einem Monat war Charlène nach einem Klinikaufenthalt wieder nach Monaco zurückgekehrt.

Zu Beginn des vergangenen Jahres reiste sie in ihre Heimat Südafrika, um den Kampf gegen die Nashorn-Wilderei zu unterstützen. Schon bald saß sie dann aber mit Gesundheitsproblemen am Kap fest. Wegen einer Hals-Nasen-Ohren-Entzündung durfte sie nicht reisen. Mehrfach musste Charlène dann am Südzipfel Afrikas stundenlang unter Vollnarkose operiert werden, hielt sich wegen des schleppenden Heilungsprozesses zeitweilig auch in einer Klinik auf. Mitte November kehrte Charlène endlich nach Monaco zurück - nur um kurz darauf zur medizinischen Behandlung in eine Klinik außerhalb des Fürstentums zu reisen. Auch daheim soll sie sich im Moment noch erholen.