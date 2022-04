Unbekannter vergiftete in Südoststeiermark zwei Hunde

Am Karfreitag hatte der Schäfermischling einer 62-Jährigen in Pirching am Traubenberg zu erbrechen begonnen und die Nahrungsaufnahme verweigert. Die ortsansässige Tierärztin stellte bei der Untersuchung einen derart hohen Leberwert fest, dass von einer Vergiftung auszugehen war. Das Tier überlebte und befindet sich in weiterer tierärztlicher Behandlung.