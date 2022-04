Explosionen an Kabuler Schule

An einer Schule in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es am Dienstag mehrere Explosionen gegeben. Unter den Schülern wurden Tote und Verletzte befürchtet. Es habe mindestens zwei Explosionen an einer Schule im Westen Kabuls gegeben, sagte ein Sprecher des von den Islamisten geführten Innenministeriums. Angaben zu Toten oder Verletzten machte er nicht.