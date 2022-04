ÖVP will SPÖ-Chats geliefert bekommen

Im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss versucht die Volkspartei erneut, Hinweise für die Involvierung auch anderer Parteien zu finden. Ein türkiser Fristsetzungsantrag, den die Fraktion aufgrund ihrer Größe allein stellen konnte, wird am Donnerstag (21. April) fällig. Bis dahin soll das Justizministerium Chats zwischen Ex-Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid (ÖVP) und SPÖ-Politikern liefern, andernfalls könnte die ÖVP den Verfassungsgerichtshof (VfGH) einschalten.

Wie der „Kurier“ am Montag berichtete, argumentiert das Ministerium mit Kapazitätsproblemen. Die anderen Fraktionen verweisen ebenfalls darauf, dass es auch andere Verlangen auf Aktenlieferung gebe, die bereits vor jenem der Volkspartei eingebracht wurden. ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger will davon nichts wissen. Auch andere Ministerien seien der Verpflichtung zur Aktenvorlage nachgekommen, und zwar mit allem, was „abstrakt relevant“ sein könnte, wie der VfGH ja entschieden habe, meinte er zur APA. Es gehe um 1.800 Chats mit SPÖ-Verantwortungsträgern, die „sicher relevant für den Untersuchungsgegenstand“ seien.