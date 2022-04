Unfall mit zwei Toten Kärntnern: Lenker war schon Schein los

Der 22-jährige Mann, der Sonntagfrüh in Kärnten drei Personen mit dem Auto angefahren und zwei von ihnen getötet hat, war der Polizei bereits einschlägig bekannt. Die Polizei bestätigte am Dienstag auf APA-Anfrage, dass der junge Mann im vergangenen August alkoholisiert in eine Verkehrskontrolle geraten war. Damals wurde ihm der Führerschein für einen Monat abgenommen. Am Sonntag hatte er zum Unfallzeitpunkt 1,72 Promille.