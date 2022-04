FPÖ will weiter keine Selenskyj-Rede im Parlament

Aus dem Ansinnen der NEOS, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einer Rede im österreichischen Parlament einzuladen, dürfte wieder nichts werden: Die SPÖ würde diesmal zwar nicht mehr dagegen argumentieren, doch für die FPÖ wäre ein solcher Video-Auftritt nach wie vor „nicht der richtige Schritt im Sinne der Neutralität“ und würde „nicht deeskalierend wirken“, wie Mandatar Axel Kassegger im Ö1-“Mittagsjournal“ am Dienstag wissen ließ.

Mit dem strikten Nein der FPÖ dürfte sich die Sache erledigt haben, bevor die NEOS ihre Idee in der Präsidiale am Donnerstag überhaupt erneut zur Diskussion stellen - denn im Büro von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) beharrt man auf dem Einvernehmen aller Fraktionen in der Präsidiale.