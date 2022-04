Ried trennt sich von Coach Ibertsberger - Heinle übernimmt

Ibertsberger hatte in Ried erst am 1. Jänner angeheuert, zuvor war er schon von 2010 bis 2017 in verschiedenen Funktionen für den Club tätig gewesen. Unter seiner Ägide schafften die Rieder den Einzug ins ÖFB-Cup-Finale, in der Bundesliga gelangen in neun Spielen allerdings nur zwei Siege und drei unentschieden bei vier Niederlagen. In der Tabelle der Qualifikationsgruppe war die Spielvereinigung durch die 2:3-Heimniederlage am vergangenen Samstag gegen die WSG Tirol von Platz eins auf vier abgerutscht, hat aber nur einen Zähler Rückstand auf die nun führende Admira.