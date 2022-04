Bayer Hackl soll laut Medien ÖRV-Trainerteam komplettieren

Dem österreichischen Rodelteam winkt ein prominenter Zugang im Trainerbereich: Laut Berichten der Tageszeitung „Österreich“ (Dienstag) und „sport24“ (Online) wechselt der deutsche Dreifach-Olympiasieger Georg Hackl zur Mannschaft um seinen einstigen Rivalen und aktuellen ÖRV-Präsidenten Markus Prock. Hackl soll demnach am Donnerstag präsentiert werden. Der ÖRV wollte am Dienstag dazu keine Stellungnahme abgeben.

Der 55-jährige Hackl ist langjähriger Coach im deutschen Verband und war zuletzt als Techniktrainer am Gold-Coup bei den Olympischen Spielen in Peking beteiligt. Der Bayer bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass man in Gesprächen sei. „Momentan kann ich dazu nichts sagen. Nach Olympischen Spielen ist es aber immer so, dass es mal Angebote gibt und Gespräche geführt werden“, sagte Hackl am Dienstag.