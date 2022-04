Grabher als Qualifikantin im Istanbul-Achtelfinale

Julia Grabher hat ihre gute Form vom King-Cup nach Istanbul mitgenommen und beim dortigen Sandplatzturnier (WTA 250) das Achtelfinale erreicht. Nach zwei gewonnen Matches in der Qualifikation setzte sich die 25-jährige Vorarlbergerin am Dienstag gegen die um zehn Jahre ältere Lokalmatadorin Pemra Özgen glatt mit 7:5,6:2 durch. In Runde zwei trifft Grabher entweder auf die als Nummer 5 gesetzte Schweizerin Jill Teichman oder Greet Minnen aus Belgien.