AUA-Maschine musste nach Triebwerksproblem in USA umkehren

Ein Flugzeug der Austrian Airlines hat am Sonntag wegen eines technischen Problems an einem Triebwerk kurz nach dem Start in Washington zum Flughafen der US-Hauptstadt zurückkehren müssen. Die Crew des Fluges OS94 nach Wien habe das linke Triebwerk aktiv abgestellt, betonte eine AUA-Sprecherin Mittwochfrüh. Die Maschine sei sicher in Washington rückgelandet, es habe sich nicht um eine Notlandung gehandelt. Laut Berichten mehrere Luftfahrtportale waren 163 Personen an Bord.