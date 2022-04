Betrunkener verletzt Nachbarn mit Buschmesser schwer

Ein 38 Jahre alter betrunkener Mann hat am Dienstagabend in Bregenz seinen Nachbarn mit einem Buschmesser schwer verletzt. Der 45-jährige Nachbar hatte gegen 22.20 Uhr bei ihm geläutet, weil er sich durch laute Musik gestört fühlte, so die Polizei. Der 38-Jährige öffnete die Türe und schlug dem 45-Jährigen unvermittelt mit einem Buschmesser mit 45 Zentimeter langer Klinge auf den Kopf. Der Mann erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Gesicht.