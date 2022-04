Lkw-Lenker fuhr gestürztem Motorradfahrer über den Kopf

Der Lenker eines Kleinlasters ist einem gestürzten Motorradfahrer am Dienstagabend in Wien-Margareten über den Kopf samt Helm gefahren und hat Fahrerflucht begangen. Der 43-jährige Biker wurde mit schweren Verletzungen in ein Spital eingeliefert. Er war zuvor am Margaretengürtel gegen das Heck eines anderen Klein-Lkw geprallt, der auf der ersten Fahrspur angehalten hatte. Danach stürzte der Motorradfahrer auf die zweite Spur, wo er von dem weiteren Laster überrollt wurde.