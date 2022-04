Palmöl bei Nuss-Nougat-Cremen noch weit verbreitet

„Es ist bedauerlich, dass die Verwendung von Palmöl in Nuss-Nougat-Cremen noch immer so weit verbreitet ist“, kritisierte VKI-Ernährungswissenschafterin Nina Eichberger. „Die umweltschädlichen Auswirkungen sind mittlerweile hinlänglich bekannt, und der Test zeigt, dass auch Cremen ohne Palmöl geschmacklich überzeugen können.“ Ob in einem Produkt Palmöl enthalten ist, muss in der Liste der Inhaltsstoffe angeführt sein.