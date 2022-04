Moskau schlägt UNO-Vetomächte als Kiews Garanten vor

Nach Angaben Moskaus könnten die fünf ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates in Zukunft Garantiestaaten für die Sicherheit der Ukraine werden. Das sagte ein Vertreter des russischen Außenministeriums, Alexej Polischtschuk, der staatlichen Nachrichtenagentur Tass am Donnerstag. Diese Frage werde bei den Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau diskutiert, sagte Polischtschuk weiter.

Russland hatte jüngst mitgeteilt, dass es bereits am vergangenen Freitag Vorschläge zur Beendigung des Krieges an Kiew übermittelt habe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dementierte dies am Mittwoch nach einem Treffen mit EU-Ratspräsident Charles Michel in Kiew. „Ich hab nichts gehört, ich hab nichts gesehen. Bin überzeugt, dass sie uns nichts übergeben haben“, sagte er.