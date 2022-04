Bei Kür des Generalstabschefs wird es ernst

Einige Zeit war darüber spekuliert worden, dass auch der Adjutant des Bundespräsidenten, Thomas Starlinger, Chancen haben könnte, wenn ihn die Grünen entsprechend unterstützen. Der Kurzzeit-Verteidigungsminister der Regierung Bierlein hat sich aber jüngst selbst aus dem Rennen genommen, als er in der „Tiroler Tageszeitung“ sagte, sich nicht bewerben zu wollen. Starlinger hat mittlerweile auch seine Kritik an der neuen Strukturreform im Ressort zurückgenommen. Angenommen wird, dass auf ihn neue wichtige Aufgaben im Heer warten, möglicherweise in der Militärvertretung in Brüssel.